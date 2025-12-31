Grand Perfecta Aktie

Grand Perfecta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.12.2025 06:22:21

Singapore shares slip 0.2% on final trading day of the year; STI up 22.7% in 2025

The iEdge Singapore Next 50 Index sheds 0.1% or 1.36 points to end at 1,450.13Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.