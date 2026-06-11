Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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11.06.2026 12:31:34
Singapore stocks close higher; STI up 0.6%
Across the broader market, gainers edge out losers 298 to 274 after 1.6 billion securities change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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