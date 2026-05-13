Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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13.05.2026 12:39:55
Singapore stocks end higher despite Genting disappointment; STI up 1.2%
The Resorts World Sentosa operator falls 10.1% to close at S$0.62, after posting a 55% drop in Q1 net profitWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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