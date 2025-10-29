Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
29.10.2025 11:00:59
Singapore stocks end lower ahead of Fed decision; STI down 0.2%
Mapletree Logistics Trust is the top gainer on the benchmark index, rising 2.3%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.