Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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03.11.2026 11:41:08
Singapore stocks extend decline; STI down 0.7%
Across the broader market, losers outnumber gainers 310 to 291 as 1.1 billion securities change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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