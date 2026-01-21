Grand Perfecta Aktie

Grand Perfecta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 11:06:23

Singapore stocks extend declines amid geopolitical uncertainty; STI down 0.4%

On a positive note, the iEdge Singapore Next 50 Index gained 0.3% or 4.96 points to 1,484.99Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.