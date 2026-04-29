Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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29.04.2026 12:11:12
Singapore stocks fall 0.6% on Wednesday as Middle East conflict enters third month
The iEdge Singapore Next 50 Index gains 0.1% to finish at 1,533.44Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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