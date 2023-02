Singapore stocks fall amid mixed regional showing; STI down 1.1%

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Business Times"

SINGAPORE stocks fell amid a mixed regional performance on Thursday (Feb 23) as the Straits Times Index (STI) shed 1.1 per cent or 35.11 points to 3,264.93. Across the broader market, gainers beat losers 276 to 249 after 1.6 billion securities worth S$1.4 billion changed hands.