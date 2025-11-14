Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
|
14.11.2025 10:56:07
Singapore stocks fall on Friday, tracking regional peers
Straits Times Index loses 0.7% or 29.84 points to finish at 4,546.07 while the iEdge Singapore Next 50 Index gains 0.1% or...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!