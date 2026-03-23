Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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23.03.2026 10:59:48
Singapore stocks fall on Monday; STI down 2.2%
Across the broader market, gainers trail losers 144 to 554 after 2.1 billion securities change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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