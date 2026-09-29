Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
29.09.2026 12:01:21
Singapore stocks fall on Tuesday, STI edges 0.3% lower
Across the broader market, gainers trail losers 236 to 298, with 1.4 billion securities worth S$2 billion tradedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Grand Perfecta Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!