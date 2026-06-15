Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie

Jardine Matheson Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.06.2026 03:44:25

Singapore stocks rally on Iran peace deal; Jardine Matheson surges 6%

[SINGAPORE] The Straits Times Index opened higher on Monday (Jun 15), on the back of an announcement of a US-Iran peace deal,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jardine Matheson Holdings LtdShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jardine Matheson Holdings LtdShs 54,25 -0,28% Jardine Matheson Holdings LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen