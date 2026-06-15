Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
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15.06.2026 03:44:25
Singapore stocks rally on Iran peace deal; Jardine Matheson surges 6%
[SINGAPORE] The Straits Times Index opened higher on Monday (Jun 15), on the back of an announcement of a US-Iran peace deal,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Jardine Matheson Holdings LtdShs
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