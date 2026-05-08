Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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08.05.2026 12:00:43
Singapore stocks retreat amid mixed Asia trading; STI down 0.4%
Across the broader market, gainers trail losers 248 to 337, after 1.8 billion securities change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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