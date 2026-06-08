Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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08.06.2026 12:42:29
Singapore stocks retreat following AI headwind fears; STI closes lower
The benchmark index falls 1.7% to close at 4,963.67Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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