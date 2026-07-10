Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
10.07.2026 12:00:47
Singapore stocks rise as banks hit new highs; STI up 0.7%
Across the broader market, gainers outnumber losers 350 to 221Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!