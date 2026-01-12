RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
12.01.2026 10:59:59
Singapore stocks rise as US Fed probe revives ‘Sell America’ trade; STI up 0.5%
The STI adds 22.12 points or 0.5% to close at 4,766.78 pointsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!