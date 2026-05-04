RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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04.05.2026 14:01:15
Singapore stocks rise on Monday; STI edges up 0.2%
Across the broader market, gainers beat losers 416 to 221, after 3.4 billion securities worth S$2.1 billion change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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