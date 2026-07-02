Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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02.07.2026 12:10:38
Singapore stocks rise on Thursday amid mixed regional showing; STI up 1.1%
Across the broader market, gainers edge out losers 329 to 239Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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