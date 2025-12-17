Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
17.12.2025 11:02:05
Singapore stocks slip despite improved 2026 growth outlook; STI down 0.1%
The iEdge Singapore Next 50 Index declines 0.2% to 1,431.80Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.