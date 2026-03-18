Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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18.03.2026 11:14:58
Singapore stocks top 5,000-point mark for first time in three weeks; STI up 1.3%
The iEdge Singapore Next 50 Index is up 0.9% at 1,457.76Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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