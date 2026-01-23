Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
23.01.2026 11:07:30
Singapore stocks track global rally; STI up 1.3% after hitting new high
Gains are led by UOB, which jumped 5%, and OCBC, which was up 3.4%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.