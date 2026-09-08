BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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08.09.2026 07:36:18
Singapore tables Digital Infrastructure Bill following industry feedback, pledges to streamline implementation
Existing data centre facilities will be given time to transition to energy-efficient requirements.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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