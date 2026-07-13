Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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13.07.2026 12:33:26
Singapore’s CapitaLand disbands special opportunities team
The group will still look at special situations deals if opportunities emerge, said a person familiar with the matterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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