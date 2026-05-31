Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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31.05.2026 11:45:11
Singapore’s CapitaLand sheds 10% of China staff amid downturn
Headcount in its Singapore base has also been reduced, though the proportion stays unchanged at 24% of global employeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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