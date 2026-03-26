Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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26.03.2026 12:00:30
Singapore’s general insurance premiums hit record high of S$6.09 billion
Net incurred claims for the domestic segment are up 8.7% year on year at S$1.8 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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