Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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26.03.2026 12:00:30
Singapore’s general insurance premiums hit record high of S$6.09 billion
Net incurred claims for the domestic segment are up 8.7% year on year at S$1.8 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|General Insurance Corp Of India Registered Shs
|367,00
|2,95%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 584,00
|-0,65%
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