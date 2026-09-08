Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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08.09.2026 11:20:37
Singdollar emerges as safe haven currency amid US dollar volatility: Bank of Singapore CIO
Bank of Singapore’s Jean Chia notes the Republic’s market holds for its defensive qualities, dividend yieldsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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