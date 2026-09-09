Safe Aktie

Safe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

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09.09.2026 07:36:13

Singdollar hits 10-month high against ringgit as investors take refuge in traditional safe haven

The exchange rate has hit RM3.2217, the highest level since end-October 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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