Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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09.09.2026 07:36:13
Singdollar hits 10-month high against ringgit as investors take refuge in traditional safe haven
The exchange rate has hit RM3.2217, the highest level since end-October 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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