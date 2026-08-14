Singer India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Singer India hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,48 INR gegenüber -0,380 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,45 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 921,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at