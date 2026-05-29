Singer India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Singer India hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,66 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,07 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Singer India ein Gewinn pro Aktie von 1,20 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,11 Prozent auf 5,57 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at