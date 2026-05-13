Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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14.05.2026 00:50:45
SingPost to keep, enhance SingPost Centre in U-turn from plan to sell it
The cash cow is now part of 3 new priorities aimed at sustainable growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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