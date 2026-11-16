SINGSONG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SINGSONG stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 166,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 188,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,24 Prozent auf 45,85 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at