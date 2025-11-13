SINGSONG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SINGSONG stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 188,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -74,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 38,77 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SINGSONG 32,79 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at