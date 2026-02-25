|
25.02.2026 06:31:29
SINGSONG öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SINGSONG hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 143,94 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 303,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 62,94 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 65,34 Milliarden KRW gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 254,20 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 504,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SINGSONG 187,80 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 164,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.