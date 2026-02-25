SINGSONG öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SINGSONG hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 143,94 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 303,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 62,94 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 65,34 Milliarden KRW gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 254,20 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 504,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SINGSONG 187,80 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 164,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

