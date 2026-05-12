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12.05.2026 06:31:29
SINGSONG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SINGSONG hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 253,00 KRW gegenüber 81,00 KRW im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,61 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SINGSONG einen Umsatz von 43,11 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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