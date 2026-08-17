SINGSONG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SINGSONG hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SINGSONG -149,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat SINGSONG im vergangenen Quartal 46,18 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SINGSONG 42,98 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at