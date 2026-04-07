Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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07.04.2026 07:47:16
Singtel, CPF Board to transfer legacy discounted shares to investors’ CDP, giving 615,000 shareholders direct control
As a rough gauge, an investor will make a return of about six times on the original investmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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