Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
|
07.04.2026 07:47:16
Singtel, CPF Board to transfer legacy discounted shares to investors’ CDP accounts, giving 615,000 shareholders direct control
As a rough gauge, an investor will make a return of about six times on the original investmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!