M1 Aktie
WKN DE: A0MR0B / ISIN: SG1U89935555
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21.05.2026 08:11:17
Singtel seeks clarity on telco consolidation after M1-Simba fallout; weighs Reit IPO
A Reit IPO is a possible capital-recycling option available to the group, says Singtel group CFOWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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