Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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19.11.2026 11:32:37
Singtel takes the lead as Singapore shares rise; STI up 0.5%
Across the broader market, losers beat gainers 312 to 230, after 938.4 million securities change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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