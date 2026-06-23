Notes Aktie
ISIN: US66978J1079
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23.06.2026 16:18:09
Singtel’s Australian unit Optus prices S$200 million 10-year fixed-rate notes at 2.84%
Net proceeds will fund the subsidiary’s ordinary course of businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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