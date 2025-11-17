Singularity Future Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Singularity Future Technology äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 38,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at