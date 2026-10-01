Singularity Future Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Singularity Future Technology stellte am 29.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 76,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 12,960 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -14,840 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,69 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,81 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at