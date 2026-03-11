BIKE24 Aktie
WKN DE: A3CQ7F / ISIN: DE000A3CQ7F4
|
11.03.2026 06:06:38
Sinkende Nachfrage: Durchschnittspreis für E-Bikes gesunken
BERLIN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr ist der Durchschnittspreis für in Deutschland verkaufte E-Bikes gesunken. Im Schnitt mussten die Käufer 2.550 Euro und damit 3,8 Prozent weniger pro E-Bike bezahlen, wie die Verbände von Zweiradindustrie und Fachhandel berichten. Verkauft wurden 2 Millionen Stück nach 2,1 Millionen im Jahr zuvor. Herkömmliche Fahrräder ohne Motor kosteten wie im Jahr zuvor durchschnittlich 500 Euro. Aber auch hier gab es wegen hoher Lagerbestände kräftige Rabatte. Diese wurden ausgeglichen durch den Boom bei teuren Renn- und Gravelbikes. Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Branche wollen die Verbände im Laufe des Tages in Berlin vorstellen./ceb/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BIKE24
Analysen zu BIKE24
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BIKE24
|2,96
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.