BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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13.10.2026 12:06:25

Sinkende Verbrenner-Nachfrage: Kriselndes China-Geschäft sorgt bei BMW für Absatzrückgang

Auf dem chinesischen Markt ist die Nachfrage nach Verbrennen deutlich eingebrochen. Das bekommen alle deutschen Autobauern kräftig zu spüren, auch BMW. Die Münchner können aber auf zwei anderen wichtigen Märkten zulegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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