SINKO INDUSTRIES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SINKO INDUSTRIES stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,88 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at