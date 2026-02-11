SINKO INDUSTRIES präsentierte Quartalsergebnisse

SINKO INDUSTRIES lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26,08 JPY, nach 32,91 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat SINKO INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 14,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at