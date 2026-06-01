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01.06.2026 06:31:29
Sinnar Bidi Udyog hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sinnar Bidi Udyog ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sinnar Bidi Udyog die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,22 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,950 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sinnar Bidi Udyog 12,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,340 INR. Im Vorjahr waren -3,110 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Sinnar Bidi Udyog im vergangenen Geschäftsjahr 49,75 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sinnar Bidi Udyog 47,32 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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