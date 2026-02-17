|
17.02.2026 06:31:28
Sinnar Bidi Udyog legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sinnar Bidi Udyog ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sinnar Bidi Udyog die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Sinnar Bidi Udyog vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,78 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,9 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
