Sinner Aktie

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WKN: 724100 / ISIN: DE0007241002

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19.07.2026 09:27:21

Sinner beats Zverev to retain Wimbledon title

Jannik Sinner retained his Wimbledon title by beating Alexander Zverev in Sunday's men's final. The Italian claims his fifth Grand Slam crown and extends his dominance over the German to 10 straight victories.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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